Nikt tak nie kłamie, jak dłużnik. Zobacz, jakie wymówki mają osoby, które przeholowały z kredytami

Jak wynika z danych Krajowego Rejestru Długów, problem z nieterminową spłatą zobowiązań obecnie dotyczy ponad 2,5 miliona osób, które mają łącznie do oddania prawie 43 mld zł. Problem ten mają także przedsiębiorcy, którzy swoim wierzycielom powinni oddać ok. 9 mld zł.

Polacy szukają różnych rozwiązań, by poradzić sobie ze stale rosnącymi długami. Z raportu KRD wynika, że jedna trzecia kredytobiorców przekłada spłatę na późniejszy termin, a 31 proc. osób szuka wsparcia finansowego u rodziny lub podejmuje się dodatkowych prac.

Dlaczego ludzie się zadłużają? Zazwyczaj powodem decyzji o zaciągnięciu zobowiązania są nagłe i nieplanowane wydatki. Niestety nie każdy ma na tyle stabilną sytuację finansową, by móc zabezpieczyć się w razie nieprzewidzianych okoliczności.

Z tych właśnie powodów najczęściej ludzie sięgają po szybki kredyt gotówkowy lub pożyczkę, licząc na to, że taka pomoc pomoże im uporać się problemami. Kiedy nie można liczyć na pomoc ze strony rodziny czy przyjaciół, to faktycznie zaciągnięcie zobowiązania może być deską ratunku.

Z kolei 3% badanych spłaca swoje zobowiązania wtedy, kiedy im pasuje. Niestety nie jest to najlepsze rozwiązanie, ponieważ koszt zaciągniętego kredytu czy pożyczki szybko rośnie za sprawą doliczanych odsetek. W takim przypadku po upływie czasu całkowita spłata zadłużenia w wysokiej kwocie może okazać się trudniejsza niż regulowanie zobowiązania w terminach, jakie są ustalone w harmonogramie spłaty.

Zwykle do sięgania po szybki kredyt gotówkowy lub pożyczkę skłania ludzi sytuacja losowa, która sprawia, że brakuje im pieniędzy. W takim przypadku zaciągnięcie zobowiązania dla wielu osób jest jedyną pomocą, na jaką mogą liczyć.

Niestety zaciągnięcie długu to jedno, a unikanie spłaty to drugie. Kredytobiorcy, którzy nie radzą sobie z terminowym regulowaniem zadłużenia, często unikają kontaktu z firmami pożyczkowymi czy bankami.

Jeżeli sytuacja życiowa dłużnika jest naprawdę poważna, to warto podjąć rozmowy z instytucją, w której zaciągnięte jest zobowiązanie. W takim przypadku istnieje szansa dojścia do porozumienia obu stron oraz znalezienia korzystnego rozwiązania.

Są również dłużnicy, którzy posiadają odpowiedni kapitał, by móc terminowo spłacać swoje zobowiązania, a jednak tego nie robią. Nakręcają natomiast spiralę różnych kłamstw, z których po długim czasie ciężko jest się wyplątać.

Nieobecność osoby odpowiedzialnej za faktury i przelewy to jeden z "argumentów", na jaki nabierają się instytucje finansowe, co skutkuje przedłużeniem terminu w spłacie zobowiązania. Popularnym i często stosowanym zabiegiem, który może być znakiem ostrzegawczym dla wierzyciela, jest informowanie o awarii systemu, bez jakiego żadna płatność nie zostanie zaksięgowana.

Osoby zadłużone, unikające spłaty zobowiązań posuwają się także do innych kroków. Niejeden wierzyciel z pewnością nie raz usłyszał fałszywą historię o śmierci bliskiej osoby kredytobiorcy. Co więcej, dłużnicy potrafią okazać nawet podrobiony akt zgonu i z powodu "straty" symulują także załamanie psychiczne.

Unikanie kontaktu z wierzycielami nie jest żadnym rozwiązaniem, ponieważ ten może podjąć kroki, które pogorszą sytuację kredytobiorcy – kierując ich sprawę na drogę sądową. Wpisanie dłużnika do rejestru BIK także nie należy do pozytywnych rozwiązań, ponieważ do znajdujących się w nim danych mają dostęp zarówno instytucje bankowe, jak i firmy pożyczkowe, dla których dłużnik nie jest wiarygodnym klientem.