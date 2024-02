Mati 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Rynek nieruchomosci to rynek bogatych ludzi ktorzy inwestują lase w mieszkania. W bankach i skarpetach gotowka traci wartosc. Kto pozwoli zmienic prawo zeby biedni zyskali? Wszyscy politycy maja po kilka mieszkan i to oni jeszcze ustanawiają zasady. Nigdy nie pozwolą mieszkaniom tracic na wartosci. Co roku bedzie drozej. Siedze w branzy budowlanej i powiem wam ze zadnego kryzysu nie ma. Nowe mieszkania schodzą jak zanim deweloper wrzuci do internetu to polowa juz zarezerwowana.