Pieniądze zgromadzone przez zmarłego członka rodziny mogą pomóc przy pogrzebie. RF tłumaczy

W komunikacie prasowym możemy przeczytać, że dyspozycję wkładem na wypadek śmierci może ustanowić każdy, kto posiada jakikolwiek indywidualny rachunek bankowy. Może być to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, konto oszczędnościowe czy rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej.

Zobacz także: Z pałacu prezydenckiego do NBP. "Ścieżka wynagrodzeń powinna być bardziej klarowna"

Witkowski wyjaśnia, że to właściciel konta wcześniej ustala, do kogo mają trafić środki. Co ważne, te pieniądze nie wchodzą w skład spadku po posiadaczu rachunku. Dlatego też beneficjent może pobrać środki z banku jeszcze przed rozstrzygnięciem kwestii spadku po zmarłym.