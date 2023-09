PiS szykuje kolejną obietnicę. Tym chce się wkupić w łaski frankowiczów

Dziwne 13 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Komornicy za to i urzędową windykacja działa super. Jednym "guziczkiem" blokują konto i nie interesuje ich sytuacja podatnika. A tu proszę bank się ma tłumaczyć. Żałosne. Jak komuś się nie spodoba jego wybór to sprzedawca za to odpowiada?