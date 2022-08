PiS zrobił wrzutkę. Płyną słowa oburzenia

to tyle 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nie wiem kogo to jeszcze dziwi? Przecież to jest metoda PISS aby przekręty ukrywać po różnych ustawach bo potem nikt się w tym nie połapie. PISS niczego nie robi jawnie i otwarcie bo boi się, że się wyda jak kradną. Jak zagmatwasz to nawet prawnicy mają z tym problem i o to chodzi kiedy się kradnie na tak ogromną skalę. Zawsze można potem powiedzieć, że zrobiłem to zgodnie z prawem i żaden sąd nie skaże. To jest bardzo stara metoda wszelkich reżimów u władzy. Tak to działa. Dlatego zawsze przez wieki wieszano dyktatorów i ich mafie. Nie ma innej metody.