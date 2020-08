Podział na strefy. Rzecznik Finansowy sprawdza przygotowanie banków

Zdaniem Rzecznika, należy zwrócić szczególną uwagę na osoby wykluczone cyfrowo i nieobsługujące platform bankowości elektronicznej.- Stąd decyzja o rozesłaniu zapytań do banków. Pozwoli to poznać stan sektora bankowego pod kątem obsługi klienta w tych szczególnych warunkach i podjąć decyzję co do ewentualnych kroków zapobiegających negatywnym skutkom dla klientów – powiedział Mariusz Golecki, Rzecznik Finansowy.