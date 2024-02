Polacy już nie tak chętni do nadpłacania kredytów

Oszczędzać czy nadpłacać kredyty?

Zdaniem eksperta Polacy zaczęli kalkulować, co bardziej im się bardziej opłaca w kontekście wolnych środków finansowych. "Jeśli odsetki, jakie można uzyskać z lokat bankowych czy innych bezpiecznych form oszczędzania, są znacząco niższe niż płacone odsetki od zaciągniętych zobowiązań, to bardziej korzystne jest właśnie nadpłacanie kredytów" - czytamy.

W szczytowym momencie w 2022 r. różnica ta wynosiła aż 5 pkt. proc. na niekorzyść lokat, a w ubiegłym roku spadła średnio do 3,03 pkt. proc. - To wciąż dosyć sporo i nadpłacanie nadal jest opłacalne, ale nie wydaje się już tak pilną koniecznością jak w 2022 r. Stąd ten spadek skłonności do szybszego spłacania kredytów, i podobnie może być w tym roku - dodaje Turek.