Polacy tak teraz płacą. Rekordowy rok za Blikiem

BLIK istnieje od ośmiu lat. To jednak 2022 r. zapisze się złotymi zgłoskami Polskiego Standardu Płatności (PSP), właściciela marki. W minionym roku Polacy wykonali ponad 1,2 mld operacji za pomocą Blika o wartości 163,9 mld zł. Tylko w czwartym kwartale klienci wykonali 371 mln operacji o wartości blisko 50 mld zł. To wzrost wartości o ok. 53 proc. rok do roku. To oznacza, że w ciągu trzech ostatnich miesięcy wykonali oni 4 mln transakcji dziennie za pomocą Blika.