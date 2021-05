Polski Ład. Będą bon mieszkaniowy i kredyt mieszkaniowy. "Jest zgoda na oba rozwiązania"

Na konferencjach rządzący zamiennie opowiadali o dwóch programach wspierających mieszkalnictwo w Polsce: bonie mieszkaniowym i kredycie mieszkaniowym bez wkładu własnego. Wydawało się jednak, że oba pomysły nie będą funkcjonować jednocześnie. Teraz wiceminister rozwoju, pracy i technologii rozwiewa wątpliwości. - Nie dość, że jest zgoda na to, że oba te rozwiązania będą funkcjonować, to najprawdopodobniej zostaną przedstawione w jednym akcie prawnym - mówiła Anna Kornecka w programie "Money. To się liczy". Przedstawiła też szczegóły obu rozwiązań.