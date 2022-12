Prezes Commerzbanku krytykuje sytuację banków w Polsce. "Bardzo niezwykłe polityczne interwencje"

Manfred Knof, prezes Commerzbanku w wywiadzie dla "Die Welt" krytycznie odniósł się do regulacji, jakie w systemie bankowym wprowadza Polska. Niemiecki bank jest większościowym udziałowcem w działającym na polskim rynku mBanku .

Ulga ta ma pomóc kredytobiorcom, którzy będą mogli zawiesić do końca 2023 roku spłatę miesięcznych zobowiązań wobec banku nawet do ośmiu razy. Według analiz niemieckiego banku może w ten sposób stracić od 210 do 290 mln euro.