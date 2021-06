Proces w toku, a oni nie muszą spłacać kredytu. To pierwszy taki wyrok

Polskie sądy coraz chętniej wstawiają się za frankowiczami. A ci z tego korzystają. Unieważnianie umów lub odfrankowanie długu stało się normą. Na tym jednak nie koniec. We wtorek warszawski wydział frankowy zadecydował o wstrzymaniu obowiązku spłaty rat kredytu na czas trwania procesu.

Jak tłumaczy "Gazeta Wyborcza" - teraz frankowicze, którzy tłumnie ruszyli do sądów, aby wygrać prawomocnie z bankiem, będą mogli poczekać na wyrok, a w czasie procesu zawiesić spłatę rat. Ten najczęściej trwa ok. 3 lat. Do tej pory na frankowiczach ciążył obowiązek spłacania zadłużenia.