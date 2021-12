Raty kredytów w górę. Nawet kilkaset złotych miesięcznie

edt 12 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

DOPÓKI BEDĄ PODWYŻSZANE PŁACE BOGATYM TO PODNOSZENIE RAT NIC NIE DA przyklad:Wroniecki Bazar 24 listopada o 11:42 · Z 10.620 zł na 20.130 zł brutto- tak wzrośnie pensja Burmistrz Wronek- burmistrza prawie 20 -tysięcznej gminy Wronki, którą "zarządza" od 15 lat. Czy to dużo czy mało? Czy mu się należy czy nie? To kwestia subiektywna. Faktem natomiast jest, że dziś na komisji 8 na 15 radnych podjęło decyzję, że mu się należy. I to nie żadne 80% tylko całe 100% z możliwych 100%.BURMISTRZ dostanie też spłatę większej pensji od sierpnia. W budżecie na 2022 rok na samą pensję burmistrza trzeba zagwarantować prawie ćwierć miliona złotych! Z wiceburmistrzem to będzie pół miliona... na rok... Jutro na sesji radni klubu burmistrza przegłosują podwyżkę dla burmistrza i swoich diet. Ale dla nas, zwykłych śmiertelników radni też coś mają! A jakże! 30% podwyżkę wszystkich możliwych podatków :) Zapraszam do przeczytania artykułu. I oczywiście komentowania. Bardzo proszę jednak o nieużywanie słów powszechnie uważanych za obelżywe. :) Wiem, że będzie trudno.: .....DLA NICH I IM PODOBNYM WIEKSZE OPROCENTOWANIE NIC NIE ZNACZY CO NAJWYZEJ ZNOWU SOBIE PODNIOSĄ PŁACĘ W 2022 ,TAKA WALKA Z INFLACJA TO JAK WALKA Z WIATRAKAMI, A ILU JEST TAKICH URZEDNIKOW ,POLITYKÓW ,BIZESMENÓW ITP