Rewolucyjne zmiany dla dłużników. Branża zabiera głos

Powstanie centralnego rejestru firm windykacyjnych i windykatorów, zgoda na działalność, co najmniej 20 mln kapitał zakładowy, licencje dla windykatorów oraz możliwość sprzeciwu dla dłużnika, kary jest poddawany procesowi windykacji – to założenia projektu ustawy, do którego dotarł money.pl. – Na dzień dzisiejszy bardzo trudno ocenić skutki tej regulacji. Mówi się o 20–milionowych kapitałach zakładowych, które można porównać z wynoszącym 5 mln euro kapitałem zakładowym banków, a przecież firmy windykacyjne pełnią inną rolę – powiedział w programie "Money. To się Liczy" Marcin Czugan, prezes Związku Przedsiębiorstw Finansowych.