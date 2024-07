Rozczarowująca prognoza dla Polski. Duży bank pokazał nowe dane

Autorzy raportu wracają uwagę na niedawne odczyty. "Krajowe dane miesięczne za ostatnie miesiące okazały się dosyć rozczarowujące, co skłoniło nas do obniżenia naszej prognozy dynamiki wzrostu gospodarczego za II kw. z 2,5 proc. r/r do 2,3 proc. r/r" - czytamy w raporcie. Eksperci podkreślają, że obniżenie punktu startowego ma negatywny wpływ na średnioroczne tempo wzrostu gospodarczego, jednak tylko częściowo odpowiada za rewizję w dół prognozy za cały 2024 r. Prognozy dla kolejnych kwartałów zostały obniżone w jeszcze większym stopniu niż dla II kwartału.