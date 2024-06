Santander Bank Polska ostrzega. Przestępcy udają policjantów

Santander Bank Polska ostrzega przed oszystami

Santander zaleca, aby w przypadku podejrzenia oszustwa nie oddzwaniać bezpośrednio na numer, z którego wykonano połączenie. Zamiast tego należy samodzielnie, korzystając z numeru telefonu zapisanego we własnej książce adresowej, zadzwonić do banku.

Przestępcy wymuszają szybkie działanie

Bank podkreśla, że celem oszustów jest wzbudzenie poczucia zagrożenia, co ma skłonić do szybkiego działania w celu "ochrony pieniędzy" na koncie. W rzeczywistości chodzi o to, aby klient sam przekazał swoje środki na rachunek kontrolowany przez atakujących. Jest to zatem wyłącznie zmyślona historia, a nie autentyczna sprawa związana z atakiem hakerskim.