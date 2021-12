Spowolnienie gospodarcze i wysoka inflacja. Taki będzie 2022?

Dalsza podwyżka stóp procentowych grozi nam wyhamowaniem wzrostu gospodarczego, wzrostem bezrobocia i stagflacją? - Myślę, że jesteśmy na szczęście od tego jeszcze daleko, natomiast faktycznie, z podwyższaniem stóp procentowych trzeba być ostrożnym. Jeżeli, jak wszystko na to wskazuje, 4 stycznia Rada Polityki Pieniężnej podniesie stopy procentowe o kolejne 0,5 pkt. proc., to łączna skala wzrostu stóp procentowych od października do stycznia będzie większa niż w trzech poprzednich epizodach podwyższania stóp w ostatnich dwóch dekadach - powiedział w "Money. To się liczy" Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP. - Ostrożność jest wskazana. Rada powinna przyglądać się, jakie są tego efekty, i czy nie zaszkodzi to gospodarce zbyt mocno - dodał.