Tak teraz Polacy oszczędzają. W kwietniu ruch niewidziany od wielu lat

ssdv 25 min. temu zgłoś do moderacji 2 3 Odpowiedz

Giełdy, inwestowanie… zawsze jest ryzyko straty. Zwłaszcza na akcjach czy krypto. Złoto też potrafiło spaść 40% i więcej. Można jednak stworzyć portfel z ograniczonym ryzykiem. Można inwestować by co roku średnio mieć 8-9%. Bez dużych wahań kapitału? Przeczytajcie sobie ksiazkę pt. „Chcę być szczęśliwy i bogaty, a nie tylko szczęśliwy”. Jest o inwestowaniu w akcje, obligacje, fundusze ETF, złoto, nieruch. Świetnie opisuje podstawy tworzenia majątku i wolności finansowej, by nie musieć pracować do końca życia.