To może być kolejny cios w raty kredytów. W tym tygodniu RPP podejmie decyzję ws. stóp procentowych

Pis and Love 17 min. temu

Dużo mówi się o ratach kredytów mieszkaniowych - tu udało się stworzyć mechanizm wsparcia polegający na odwołaniu wyroków. Jednak gigantycznie rosną również raty kredytów konsolidacyjnych i gotówkowych. Tu już nikt nie pamięta o dramacie ludzi, którzy jeszcze niedawno byli przekonywani o tym, że kredyt ich sytuację poprawi. Ciekawe czy rząd cokolwiek z tym zrobi - ponieważ obecne działania sokołów, jastrzębi i sępów nie dają nadziei na jakąkolwiek normalność. Może gdy zamarzniemy zimą ten koszmar się skończy... Ciekawe jak wyliczać cel inflacyjny na 3,3 w przyszłym roku, gdy obecnie jest to 16,1... Tu również ma miejsce kreatywna księgowość inflacji mierzonej rok do roku (zaczniemy od wysokiego pułapu - np. 16,1 +3,3 - to w sklepach różnica wyniesie i tak realnie ponad 20% względem cen do których byliśmy przyzwyczajeni) Niestety po kreatywnej księgowości częściowego zwrotu podatku VAT - obliczonego na podstawie zużycia węgla przez gospodarstwo domowe w trakcie sezonu grzewczego - rząd i budżet państwa od takiego gospodarstwa i tak będzie 500zł na plusie... Czy rządzący i opozycja mają jakikolwiek pomysł na ratowanie sytuacji - czy po prostu nawet na miskę ryżu już nam nie wystarczy? Kiedyś mówiło się w mediach o dożynaniu watahy - a kolejne decyzje Rady Polityki Pieniężnej - sprzeczne z rozdawnictwem dożynają ludzi, którzy nie mogą już związać końca z końcem. Ciekawe co na to nasz narodowy jastrząb odpowie? Zagrać w lotto, zmienić pracę, wziąć kredyt, zebrać chrust zaraz po szczawiu i mirabelkach, jeść mniej - czy może wyjechać w Bieszczady? To złote rady naszych elit władzy, którymi społeczeństwo karmiono przez lata. A może są jakieś rady, które pozwolą nam przetrwać do następnego roku? Może obniżyć pensje jastrzębi - i nauczyć współodczuwania sytuacji ekonomicznej w którą wpędziły większość uczciwie pracujących Polaków? Ciekawe czy Prezes NBP przeżyłby dziś choćby miesiąc mając zwykłą pensję - bez dostępu do zarobionych niesłusznie milionów? A jeśli jest tak dobrze - to dlaczego jest tak źle? Dlaczego ludzie w sklepach są wściekli - i wyglądają jakby jednak zamiast chrustu mieli niedługo palić pod Sejmem opony???