Ugody z frankowiczami. Prezes NBP mówi o totalnym nieporozumieniu

Suweren 3 godz. temu zgłoś do moderacji 13 5 Odpowiedz

O czym ten grubas bredzi? Nie ma czegoś takiego jak uprzywilejowanie frankowiczów. Umowy są legalne, albo nie. Jeżeli są nielegalne, to bez względu na to co o tym sądzą banki, temat powinien zostać doprowadzony do tego co prawo przewiduję, czyli naprawienie szkody i kara dla sprawcy. O czym to deliberować?