- Nie warto korzystać z takich opcji, tylko dlatego, że mamy taką możliwość. Jeśli jesteśmy w trudniejszej sytuacji, mamy problemy ze spłatą, to jest to narzędzie, po które warto sięgnąć. Ale musi to być decyzja przemyślana - powiedział w programie "Money. To się Liczy" Konrad Pluciński, ekspert Totalmoney.pl.