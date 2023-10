Wakacje kredytowe. Wiadomo, co zrobi rząd

Michał Molski 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

To banki okradają ludzi. kiedy chciałem w 2020 roku zabezpieczyć stope procentową na 30 lat do przodu niebyło takiego produktu w ofercie... A teraz pomimo strat spowodowanych wakacjami kredytowymi banki realizują rekordowe zyski. Bez tego programu nie mielibyśmy za co jechać na wakacje w tym roku. nie głosowałem na PIS ale za ten program im dziekuje.