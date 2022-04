WIBOR do zmiany. "Od 10 lat słyszymy o skandalach"

WIBORustawa 2 godz. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

WIBOR jest nieprzewidywalny, manipulacyjnie podnoszony. I ta manipulacja jest realnie przenoszona do kieszeni kredytowych jako dodatkowy zysk(dodatkowa marża) o nieograniczonej rozpiętości procentowej. Jeśli nie zostanie usunięty, to powinien być zahamowany poprzez określenie jego ram i maksymalny pułap do 2% oraz widełki: np. można podnieść do maksymalnie 1% w ciągu roku lub do 0,1% przy każdej podwyżce RPP o 1%.