Zadłużenie Polaków rośnie, ale wolniej

W czołowej dziesiątce rekordzistów przeważają mieszkańcy Mazowsza – jest ich aż pięcioro. Region nie odstaje specjalnie pod względem liczby dłużników, ale wrażenie robi kwota zadłużenia na osobę: to 36,6 tys. przy 27,4 tys. średniej krajowej.

– Spadek nie wynika z poprawy jakości spłaty rachunków, lecz ze sprzedaży portfeli przeterminowanych płatności firmom windykacyjnym . Dług pozostał, ale w naszym rejestrze pojawi się ponownie, jeśli zgłosi go nowy wierzyciel – wyjaśnia Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor, w rozmowie z "Rz".

Autorzy podsumowania wskazują na widoczny podział Polski, gdy mowa o poziomie zadłużenia. W województwach wschodnich na tysiąc dorosłych zaległości finansowe ma od 50 do 70 osób. W centrum wskaźnik rośnie, by na zachodzie przekraczać 100 i sięgnąć aż 116 w województwie lubuskim.

W drugim kwartale - jak podaje "Rz" - przeciętna wartość zaległości wzrosła we wszystkich grupach wiekowych, z wyjątkiem osób w wieku 35–44 lata. W porównaniu z pierwszym kwartałem jest to o 0,8 proc. więcej w przypadku 18–24-latków (o 128 zł), dla 25–34-latków zaległość wzrosła o 136 zł, zaś w grupie wiekowej 45–54 lat wzrost wynosi 303 zł. Wśród starszych niesolidnych dłużników zmiany są bardziej znaczące – w przypadku 55–64-latków zaległości urosły o 423 zł na osobę, zaś w grupie wiekowej powyżej 65. roku życia to wzrost aż o 565 zł.