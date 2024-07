Chcą rewolucji w emeryturach. Zaapelowali do marszałka Hołowni o kluczowy ruch

Przewodniczący "Solidarności" Piotr Duda w liście do marszałka Sejmu Szymona Hołowni zaapelował o wznowienie prac nad projektami dot. emerytury stażowej. Podkreślił, że marszałek nie przesłał do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wniosku o opinie do regulacji, co wstrzymało ich procedowanie.