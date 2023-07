Czternaste emerytury. Oto daty, w których ZUS wypłaci świadczenie

Czternasta emerytura. Kiedy wypłaty?

Czternasta emerytura na stałe

Ustawa, która przeszła przez Sejm, zakładała, że świadczenie ma wynosić równo minimalną emeryturę, czyli 1588 zł i 44 gr brutto. Taka kwota miałaby trafić do osób, które otrzymują świadczenia do 2900 zł brutto. Limit ten został wpisany w ustawie na stałe i nie przewiduje się jego waloryzacji.

W ustawie przewidziano możliwość określenia wyższej kwoty czternastej emerytury. Rada Ministrów, nie później niż do dnia 31 października danego roku, poprzez rozporządzenie, będzie mogła określić wyższą kwotę kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, niż kwota najniższej emerytury. Zaproponowano też, by kwota 14. emerytury wynosiła co najmniej 50 zł. Jeżeli kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będzie niższa, niż 50 zł, świadczenie to nie będzie przyznawane.