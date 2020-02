Dane nie pozostawiają złudzeń. "System emerytalny jest niewydolny"

GUS w raporcie ostrzega: od około 30 lat utrzymuje się w Polsce zjawisko depresji urodzeniowej. Polega ono na niskiej liczbie urodzeń niezapewniającej prostej zastępowalności pokoleń. W 2018 roku współczynnik dzietności wyniósł 1,43, co oznacza, że na 100 kobiet w wieku rozrodczym (15-49 lat) przypadało 143 urodzonych dzieci. Optymalna wielkość tego współczynnika, określana jako korzystna dla stabilnego rozwoju demograficznego, to 2,10-2,15.

Emerytura bez podatku. "Kupowanie głosów trzynastką to nie jest rozwiązanie"

Co to oznacza? Demografia ma ogromne znaczenie m.in. z perspektywy emerytur. Teoretycznie każdy samemu odkłada pieniądze na emeryturę, ale jak zauważa prezes Instytutu Emerytalnego Antoni Kolek, spora część składek potrącanych z wynagrodzenia trafia do ZUS. Z tych pieniędzy tak naprawdę finansowane są świadczenia obecnych emerytów. Odkładane pieniądze w praktyce są więc tylko zapisem księgowym przyszłych zobowiązań państwa wobec obywateli.