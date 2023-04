Dodatkowa emerytura dla mundurowych. Opozycja składa projekt

Taktak***** 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nie po to szli na emerytury po 15 latach zeby robic z nudow .niech zap.... Do wieku 60 lat .a jak nie maja zamiaru sluzyc panstwu .to tak jak jest na swiecie .przerywasz i idziesz pracowac gdzie indziej do wieku emerytury .nie moze byc tak ze psuja rynek pracy .pracodawcy maja ulgi .bo takiemu jak się nie spodoba .to zawsze gada mnie listonosz zapuka co miesiąc .ale tez slysze w pracy nie zajechali mnie w mundorowce tobtu tez sie nie dam zajechac a inni na tym cierpia u pracodawcow