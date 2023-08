Dorabiający muszą się mieć na baczności. Decyzja ZUS-u może im odebrać emeryturę

Już wkrótce wejdą w życie nowe limity dorabiania do emerytury i renty. To ważne przede wszystkim dla osób poniżej wieku emerytalnego, które są na rencie lub wcześniejszej emeryturze. Jeżeli ich zarobki przekroczą wyznaczone progi, to może to skutkować ograniczeniem bądź zawieszeniem wypłat świadczenia – pisze fakt.pl.