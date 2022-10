Emeryci dostaną wypłatę wcześniej. Wszystko z powodu kalendarza

Świadczenia wypłacane są w różnych terminach, dlatego każdy uprawniony może je otrzymywać w różnym czasie. I tak na przykład ZUS ji KRUS wysyłają emerytury 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Natomiast Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA wypłaca je 5, a wojsko do 10 - przypomina "Super Express".

W listopadzie część emerytów i rencistów ma szansę otrzymać wypłatę wcześniej niż zwykle. Ma to związek ze stosowaną przez urzędy praktyką zgodnie, z którą jeśli termin wypłaty wypada w dniu wolnym od pracy, to świadczenie powinno trafić do obywatela na dwa dni przed nim.