Emerytura za wychowanie dzieci. Z programu korzysta ponad 70 tys. osób

antypasożyt. 1 godz. temu zgłoś do moderacji 185 6 Odpowiedz

Co z matkami ,które miały też 4-ro dzieci i do tego płaciły jeszcze składki a te nic nie robiąc i ie wnosząc nic do ZUS teraz pasożytują gdzie to Prawo i S?Te matki także powinny otrzymać dodatek do swojej emerytury skoro stać rządzących na płacenie pasożytom to trzeba także dać osobom które coś wnosiły do ZUS.