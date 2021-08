Emerytury. Emeryci mają swoje 500 plus. Te warunki muszą spełnić

500 plus dla emerytów. Kto może ubiegać się o świadczenie?

A co z kwestią dochodów? 500 plus dla emerytów przysługuje tym seniorom, których dochód nie przekracza progu 1727,08 zł brutto. Osoby otrzymujące miesięcznie taką lub wyższą kwotę nie mogą pobrać świadczenia.

Co istotne, jeżeli nieznacznie przekroczymy próg 1727,08 zł brutto, to nie oznacza to, że z automatu świadczenie nam nie przysługuje. W jego przypadku obwiązuje bowiem zasada złotówka za złotówkę. To oznacza, że kwota świadczenia będzie obniżana o 1 zł wraz z przekroczeniem o 1 zł kryterium dochodowego.