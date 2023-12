Emerytury liderów PiS i PO. Oto świadczenia Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska

Na emerytury liderów PiS oraz PO zwraca uwagę Radio Zet. Z porównania wynika, że politycy otrzymują emerytury niemal nieporównywalne dla świadczenia "statystycznego Kowalskiego" . Zanim przejdziemy do liczb, zaznaczmy, że poniższe dane dotyczą 2022 r., gdy przeciętny emeryt otrzymywał z ZUS-u przelew w wysokości 2792,16 zł.

Z oświadczenia majątkowego Donalda Tuska, który - co ważne - w latach 2014-2019 był przewodniczącym Rady Europejskiej, dowiadujemy się, że w 2022 r. uzyskał ok. 1,5 tys. emerytury belgijskiej, 65 tys. euro z Komisji Europejskiej oraz ok. 52,2 tys. zł z ZUS.