Emerytury stażowe. Projekt "Solidarności" pogrąży seniorów, którzy się zdecydują?

Moja sąsiadka i jej rodzina żyje z handlu. Mają sklepiki i stoiska handlowe pod Niemców na rynku. Dochody z tego są spore, od 30 lat jednak wszyscy płacą minimalne składki do ZUS. Wciągu tego okresu dorobili się całkiem sporego majątku, wiele nieruchomości. Zbliżając się do wieku emerytalnego nagle sąsiadka zaczęła mówić o wielkiej niesprawiedliwości jaka stanie się wkrótce, gdy pójdzie na emeryturę. Ma na myśli niskie świadczenie jakie otrzyma z ZUS w stosunku do np. mojego. Ja zajmuję wysokie stanowisko w budżetówce i moje składki są od szeregu lat odprowadzane wielokrotnie wyższe. Tylko nie bierze pod uwagę tego, że ona tę różnicę już "otrzymała" nie płacąc do ZUS zbyt wiele. Ulokowała środki nie w ZUS tylko w swoim osobistym majątku, a teraz chciałaby jeszcze dostać emeryturę taką jak ja. Na szczęście chcieć to nie mieć! I tak moim zdaniem jej sytuacja jest korzystniejsza od mojej.