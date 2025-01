Ile zarobili uczestnicy PPK? Podali dane z ostatnich pięciu lat

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program oszczędnościowy, który od 2019 roku umożliwia Polakom gromadzenie dodatkowych środków na emeryturę. Uczestnicy programu mogą liczyć na wsparcie finansowe ze strony pracodawców i państwa, co czyni PPK atrakcyjną formą długoterminowego oszczędzania. W ciągu pięciu lat uczestnicy mogli zgromadzić nawet 14,6 tys. zł.

Według danych z biuletynu Pracowniczych Planów Kapitałowych, zysk uczestników PPK od grudnia 2019 r. wyniósł od 124 do 156 proc. w stosunku do ich własnych wpłat. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, w 2024 r. liczba uczestników wzrosła o 9,02 proc., a liczba aktywnych rachunków o 12,31 proc. Partycypacja osiągnęła poziom 50,5 proc.

Wartość aktywów netto w PPK przekroczyła 25 mld zł, a liczba rachunków wynosi 4,08 mln. Program cieszy się rosnącym zainteresowaniem, co potwierdza wzrost liczby uczestników. W lipcu 2024 roku do PPK dołączyło 30 tysięcy nowych osób, co zwiększyło łączną liczbę uczestników do 3,56 mln.