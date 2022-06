Janusz Korwin-Mikke winny ZUS-owi 80 tys. zł. Przez dekadę nie pobierał emerytury

Sprawa trafi do sądu. Poseł Konfederacji przez 10 lat nie pobierał emerytury z ZUS-u, ale też nie płacił składek, ani odsetek. Należność urosła do 68 tys. zł., ale rosnące kary za zwłokę i odsetki wywindowały dług do 80 tys. zł. Pieniądze z konta Janusza Korwina-Mikkego zostały ściągnięte już w 2019 roku. Poseł odwołał się do sądu.