Jest nowy szef śląskiej policji. Wrócił z emerytury

Powrót do służby? I do tego z emerytury? Zacytuję fragment pisma, które otrzymałem z biura kadr KG. Przywrócenie do służby jest możliwe jeżeli nie minęły 3 miesiące od czasu rezygnacji. W innym przypadku procedura jest dokładnie taka sama jak w przypadku kandydatów biegających się o przyjęcie do służby w Policji. To jakim sposobem "dziadek" bez testów sprawnościowych.,testów na inteligencję, badań lekarskich trafił do służby?