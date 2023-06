Kontrowersyjna ulotka z ZUS. Rząd ujawnia koszt swojej akcji

Rząd chwali się rekordową waloryzacją emerytur. Oto koszty kampanii

Do sprawy odniósł się rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. Wyjaśnił, że list ma charakter informacyjno-edukacyjny i ma podnieść poziom wiedzy Polaków na temat ubezpieczeń społecznych. - Jego koszt to 4 grosze. ZUS zrealizował go własnym sumptem, korzystając ze swoich zasobów poligraficznych. To nie jest pierwszy raz, kiedy ZUS wysyła tego rodzaju informacje - zaznaczył Żebrowski.

Waloryzacja emerytur 2023

1 marca do 1588,44 zł brutto wzrosły najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, a także renty rodzinne i socjalne. Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 1191,33 zł brutto. Łączny koszt tegorocznej waloryzacji świadczeń to ok. 44,15 mld zł.