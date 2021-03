Likwidacja OFE. KO: to kradzież w biały dzień

Rząd przyjął projekt ustawy, która ostatecznie zlikwiduje Otwarte Fundusze Emerytalne i przekształci je w Indywidualne Konta Emerytalne, za co potrąci 15-procentową opłatę. Przeniesienie środków zacznie się 1 czerwca 2021 roku, a zakończy na początku 2022. Inną opcją dla Polaków będzie przeniesienie środków do w całości ZUS.

- To jest po prostu kradzież w biały dzień. To jest zabieranie ludziom ich oszczędności, z których miały być wypłacane przyszłe emerytury, zależne właśnie od wysokości odłożonych środków - ocenił Grabiec.

Rosati o dwóch celach likwidacji OFE

- Jeżeli to ma być podatek od przyszłego dochodu, to nie ma takiej konstrukcji podatkowej, która nakazuje płacić podatki dziś od dochodu, który się otrzyma za 10, 20 lub 30 lat - zauważył.

- Jeżeli natomiast ma być, dosłownie rzecz traktując, opłata od przekształcenia, to proponujemy premierowi, aby wynajął firmę prywatną, która to zrobi za stukrotnie niższą cenę. Naprawdę nie potrzeba kraść 15 proc. zgromadzonych oszczędności Polaków tylko dlatego, żeby przenieść te oszczędności z jednego rachunku na drugi - ironizował Rosati.

Rosati zwrócił też uwagę na pomysł, który ma zachęcić Polaków do IKE. Pieniądze zgromadzone na tych kontach będzie można dziedziczyć, w przeciwieństwie do środków zgromadzonych w ZUS.

Aktywa OFE trafią do Funduszu Rezerwy Demograficznej

- Zarządzanie FRD zostanie powierzone Polskiemu Funduszowi Rozwoju, który zapowiada, że będzie aktywnym inwestorem. Co to oznacza? Oznacza to, że w rękach PFR znajdą się akcje spółek giełdowych na kwotę 50, 80, 100 mld złotych. Oznacza to, że Fundusz będzie się wtrącał w zarządzanie poszczególnych spółek i będziemy mieli kolejnych panów Obajtków obsadzanych nie tylko w spółkach skarbu państwa, ale także prywatnych - przestrzegał Rosati.