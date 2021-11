Limit 30-krotności składek na ZUS w górę. W 2022 roku wzrost prawie o 20 tys. zł

Obecnie limit 30-krotności składek na ZUS wynosi 157 770 zł. Zgodnie z opublikowanym w Monitorze Polskim obwieszczeniem minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg dolny próg tegoż limitu wzrośnie do wysokości 177 660 zł - zwrócił uwagę portal Prawo.pl .

To efekt prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Do wyliczenia limitu 30-krotności przyjęto, że w przyszłym roku średnia płaca wyniesie 5922 zł.

Rząd próbował likwidować limit 30-krotności

Czym jest limit 30-krotności składek na ZUS?

Limit 30-krotności to po prostu górny próg zarobków, przy którym trzeba odprowadzać składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przy jego wyliczeniu państwo zakłada, że roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie może być wyższa od 30-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Jeżeli więc ktoś przekroczy ten limit, to nie ma już obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie emerytalne. Ma to uchronić budżet państwa przed wypłacaniem w przyszłości wysokich emerytur. W przyszłym roku dotyczyć to będzie osób z zarobkami na poziomie nieco powyżej 14,8 tys. zł.