Minister chce zmiany w waloryzacji emerytur. Świadczenia mogą być wyższe niż przewidziano

Emerytury 2025. Minister chce wyższej waloryzacji

Podczas spotkania w resorcie rodziny omawiano możliwość zwiększenia udziału realnego wzrostu wynagrodzeń w waloryzacji do 50 proc. "Fakt" podaje, że uczestniczyli w nim też m.in. przedstawiciele ZUS, MON, KRUS. Dyskutowano nad zmianą, która mogłaby podnieść wskaźnik waloryzacji wyżej, do 8,55 proc., co oznaczałoby wyższe emerytury w 2025 roku, niż wcześniej przewidziano. Minimalna emerytura wzrosłaby wówczas do 1933 zł brutto. Odbiłoby się to również na wyższych trzynastkach i czternastkach.