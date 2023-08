NIKO 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

KACZYŃSKI STARTUJE DO PARLAMENTU Z REJONU KARPACKIEGO A CZY NA PODKARPACIU NIE MA MODRZEJSZYCH LUDZI NIŻ KACZYŃSKI ALE KACZYŃSKI KUPIŁ ICH 14 EMERYTURĄ ALE NIE POWIEDZIAŁ ŻE TE 14 EMERYTURĘ BĘDĄ SPŁACAĆ WASZE DZIECI I WNUKI A NAWET W WARSZAWIE NIEMA CO SZUKAĆ A WIĘC NA PODKARPACIU SZUKA AZYLU .LUDZIE Z PODKARPACIA POMYŚLCIE CO ON WAM DA DŁUG I TYLE ALE ON BĘDZIE NASTĘPNE 4 LATA OPŁYWAŁ W LUKSUSIE A WY BĘDZIECIE BIEDE KLEPAĆ DALEJ