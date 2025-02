Obniżenie wieku emerytalnego. Belka: jest idiotyzmem

W rozmowie z RMF Fm Matek Belka odniósł się do polityki społecznej, zaznaczając, że Polska zbliża się do granic możliwości budżetowych. Skrytykował pomysł skracania czasu pracy i obniżania wieku emerytalnego.

Maleje liczba Polaków

Do 2060 roku znacznie wzrośnie współczynnik starości demograficznej, czyli stosunek liczby osób w starszym wieku (65 lat i więcej) do ogólnej liczby ludności - z 20,9 proc. w 2025 roku do 32,6 proc. w 2060 roku. Odsetek osób w wieku powyżej 65 lat w miastach dużych będzie wynosił od ok. 29 do 40 proc.