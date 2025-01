Spytali Polaków o przejście na emeryturę. Wielu naprawdę w to wierzy

A ja tam się nie boje emerytury mam 55 lat i za 5 lat idę na emeryturę co zrobię nie wiem jeszcze napewno jedno wiem że w Polsce jej nie będę spędzał tu w Polsce wszystko sprzedam co mam i wyprowadzę się do rodziny na wschód europy tam kupię sobie 2 lub 3 mieszkania i przepisze na dzieci żony żeby miały po dziadku będę wynajmował a sobie kupię sobie ogród z domkiem nad morzem i się bawił jak to mówiąc nie zawsze z żoną to musi być