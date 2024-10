Prezes ZUS apeluje: przeliczcie swoje przyszłe emerytury

Dopiero co mówili że zmienić muszą na 67 lat a teraz kampania i nie bendzie zmieniony zapomnieli dodać Że do wyborów bo im Duda nie podpisze.A i prezydentura im się marzy.Zachencają do dłuższej pracy.Jak zmienią wiek emerytalny do 67 i staż pracy do minimalnej emerytury na minimum 30 lat.To odchodząc na emeryturę można się załapać na mniejszą kasę niż teraz bo zakłady padają i skąd 30 lat składkowych.