Ponad 2 tys. zł za emeryta. Zacierają ręce. Ale są wątpliwości

Firmy dostaną pieniądze za zatrudnienie emerytów

Przyjęte rozwiązanie ma ograniczyć ryzyko ewentualnych nadużyć w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania z powiatowych urzędów pracy. Zgodnie z propozycją wsparcie będzie mogło być kierowane także do osób z ustalonym prawem do emerytury czy renty. Projekt przewiduje, że ustawa ma wejść w życie w dniu 1 stycznia 2025 r. Założenia mogę jeszcze ulec zmianie na etapie konsultacji społecznych i prac legislacyjnych.

Analizując propozycję zawartą w projekcie ustawy o rynku pracy, zastanawiam się, czy to właściwy kierunek zmian. Może on oczywiście zachęcić pracodawców do zatrudniania osób 60+/65+, ale wydaje mi się, że to nie jest obecnie największym problemem. Propozycje powinny być również, a może przede wszystkim, skierowane do pracowników, których warto zachęcić do pracy, mimo że mają ukończony wiek emerytalny.