Nowe limity dorabiania do emerytury. Oto kwoty, które trzeba znać

Nowe limity będą obowiązywać od 1 marca do 31 maja 2025 roku. Obecnie, do końca lutego 2025 roku, aktualne są limity dorabiania do emerytury, które zaczęły obowiązywać 1 grudnia 2024 roku. Zgodnie z przepisami, po przekroczeniu określonych limitów świadczenie może zostać obniżone albo zawieszone.