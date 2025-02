Waloryzacja emerytur 2025. Dane GUS rozwiały wątpliwości [TABELA]

W obliczeniu wskaźnika waloryzacji należy uwzględnić średnioroczną inflację lub tzw. średnioroczną inflację emerycką (wyższy wskaźnik z tych dwóch) za 2024 rok, a także 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2024 roku w stosunku do 2023 roku. Te wytyczne sprowadzają się do kalkulacji: 3,6 proc. + (9.5 proc. x 20 proc.) = 5,5 proc.

Waloryzacja emerytur 2025. Są kluczowe dane GUS

Tym samym najniższa emerytura wzrośnie do 1878,91 zł brutto, co oznacza podwyżkę o 97,95 zł brutto.

W 2024 roku 12,12 proc. W 2025 roku 5,5 proc.

Tegoroczna waloryzacja emerytur jest niższa zarówno od tej z marca 2024, marca 2023, jak również marca 2022. Jest to spowodowane dużo niższą inflacją w poprzednim roku. Wysokość waloryzacji emerytur jest uzależniona przede wszystkim od inflacji w poprzednim roku, a mechanizm jej ustalania nie zmieniał się od lat - pomijając fakt, że w niektórych latach stosowany był mechanizm waloryzacji kwotowo-procentowej. To oznaczało, że świadczenia co do zasady rosły o określony procent, ale nie mniej niż wskazana kwota.