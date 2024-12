Oszczędzanie na emeryturę. Coraz mniej członków OFE. Młode osoby nie chcą się zapisywać

Liczba członków i członkiń otwartych funduszy emerytalnych z każdym miesiącem się zmniejsza. Na koniec marca tego roku według danych KNF było ich ponad 14,47 mln osób, natomiast na koniec września ich liczba spadła do ponad 14,32 mln osób.

Największą grupę członków OFE stanowią obecnie osoby w wieku 51 lat i więcej, jest ich ponad 4 mln osób, czyli 28,5 proc. wszystkich oszczędzających w OFE. Druga co do wielkości grupa to osoby w wieku 41 – 45 lat. Mowa o 3 mln osób.

Jeżeli spojrzymy na osoby w wieku 46 lat i więcej to okaże się, że ta grupa stanowi już ponad 47 proc. wszystkich członków OFE. Patrząc na osoby najmłodsze, widzimy, że osoby poniżej 26 roku życia są rzadkością - jest ich niespełna 300. A osób w wieku 26 – 30 lat niespełna 258 tysięcy.

Wynika to przede wszystkim z tego, że po reformie sprzed ponad 10 lat osoby rozpoczynające pracę mogą dobrowolnie oszczędzać w OFE, ale nie mają już obowiązku zapisania się do OFE, tak jak to było przed reformą, co przede wszystkim wpływa na tak niski poziom uczestnictwa osób najmłodszych.

Maleje liczba osób oszczędzających w OFE

Młode osoby wchodzące na rynek pracy nie chcą zapisywać się do OFE, co powoduje, że liczba członków i członkiń będzie się nadal zmniejszać. Jeżeli nie zostaną dokonane żadne zmiany w przepisach, to z każdym rokiem (a zwłaszcza w momencie, kiedy najliczniejsze roczniki będą zbliżały się do osiągnięcia wieku emerytalnego) liczba osób oszczędzających w tej formie będzie się zmniejszać.

Dla porównania pięć lat temu, we wrześniu 2019 r. liczba członków OFE wynosiła ponad 15,7 mln osób, poza tym struktura demograficzna osób oszczędzających w tej formie wyglądała inaczej.

Osoby w wieku 46 lat i więcej stanowiły około 35 proc. wszystkich członków OFE. Osób w wieku 26 – 30 lat było ponad półtora miliona, natomiast tych w wieku 21 – 25 lat było niespełna 260 tysięcy.

Co ciekawe pięć lat temu grupa osób w wieku 51 lat i więcej była nieznacznie większa od grupy osób w wieku 36 – 40 lat. Obecnie we wrześniu 2024 r. różnica w liczebności pomiędzy tymi grupami to ponad 1,3 mln osób.

Na koniec września tego roku aktywa OFE wynosiły ponad 221,1 mld zł, a na koniec października - przeszło 212,8 mld zł.

