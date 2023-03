Ostatni dzwonek ws. PPK. Rezygnacja możliwa jeszcze tylko dziś

Ostatni dzień na rezygnację z udziału w PPK

Jak wskazał w środę w rozmowie z PAP wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk, obecnie w systemie uczestniczy ok. 2,6 mln osób a wartość aktywów to ok. 13,5 mld zł .

– W najbliższych dniach kwota ta wzrośnie do 14 mld zł, ponieważ przekazana właśnie została tzw. opłata roczna, co oznacza, że na konto każdego uczestnika trafi 240 zł – wskazał.

Pytany, ile do tej pory wynoszą tzw. średnie oszczędności w PPK, powiedział, że jest to ok. 5 tys. zł, ale – jak mówił – rekordzista ma 660 tys. zł, a osoby, które weszły już w wiek emerytalny i mogą wypłacić wszystkie zgromadzone środki, wpłacają średnio ok. 7-8 tys. zł.