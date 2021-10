Polski Ład. Na wyższej kwocie wolnej zyskają emeryci, ale nie wszyscy

Godzi się ? 12 min. temu zgłoś do moderacji 9 1 Odpowiedz

Okazało się, że emeryt ze świadczeniem 4,5 tys. zł, to klasa najwyższa -"bogacz", którego można łupić bez żadnych skrupułów. Tak się złożyło, że autorzy tego pomysłu (i ich poplecznicy) zafundowali sobie (sami !) podwyżki uposażeń w kwotach znacznie przekraczających wysokość tego bogatego emeryckiego świadczenia. Godzi się również zauważyć, że właśnie skutkiem tego posunięcia będzie pozostawienie świadczeń tej grupy emerytów bez waloryzacji w roku przyszłym, bo podniesienie składki zdrowotnej skonsumuje w całości (a może nawet nie starczy) kwotę waloryzacji no i wreszcie to, że dotnie to emerytów, którzy w czasie swojej aktywności zawodowej mieli największy wkład w zasilaniu w fundusze systemów : ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej i podatkowego...